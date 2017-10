La Tota Compania fête ses 20 ans !

18 octobre 2017 Actu Reportages et interviews

« Tota Compania, outil politique pour ici et maintenant. L’imaginaire comme force contre la haine, la mort, le temps »

La compagnie de théâtre touloise fêtes ses 20 ans en 2017. Pour cette occasion spéciale, la troupe organise du 21 au 28 octobre toute une série de manifestations (ateliers théâtre, graffiti, conférence, représentations théâtrales, concert…) à Toul mais aussi à Lucey et Royaumeix. Prescilla et Hugo nous donne plus de précisions sur cet événement.

Simon