Retour sur le « Forum de la participation citoyenne »

24 octobre 2017 Actu

Le Pays Terres de Lorraine a organisé le Forum de la participation citoyenne le 13 octobre dernier à Ochey en présence de Jo Spiegel, maire de Kingersheim.

Le thème principal étant : « Quelle participation en Terres de Lorraine : aujourd’hui et pour demain ? »

Alors que les signes de décrochage démocratique se multiplient, l’implication citoyenne reste forte et diverse, et de nouvelles attentes émergent au sein de la société. En choisissant la transition comme fil rouge de son projet de territoire, le Pays Terres de Lorraine souhaite dans les cinq prochaines années encourager toutes les formes de participation sur le territoire. Après les quatre séances de ciné-débats autour du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » en juillet dernier, le Pays invitait les habitant(e)s du territoire à venir participer à ce nouveau temps de réflexion et de débat.

INTRODUCTION PAR DOMINIQUE POTIER :

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_intro_potier_1.mp3

TEMPS 1 – CRISE OU RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE, REGARDS CROISÉS :

– Intervention de Gérad TOUSSAINT (Président de Citoyenneté Active Lorraine)

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_gerard_toussaint_2.mp3

– Intervention de Dominique VALCK (président du C3D du Grand Nancy et de la CNCD)

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_dominique_valck_3.mp3

– Questions / Réponses

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_questions-reponses_partie1_4.mp3

TEMPS 2 – LA PARTICIPATION JUSQU’OÙ? ZOOM SUR LA COMMUNE DE KINGERSHEIM :

– Intervention de Jo SPIEGEL (Maire de Kingersheim)

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_jo_spiegel_5.mp3

– Questions / Réponses avec Jo SPIEGEL

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_questions-reponses_jo_spiegel_6.mp3

TEMPS 3 – … ET EN TERRES DE LORRAINES, APERÇU DES INITIATIVES LOCALES :

– Les 7 familles de la participation citoyenne, intervention d’Axel OTHELET (directeur de Citoyens et Territoires)

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_7_familles_participation_7.mp3

– Exemples locaux :

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_exemples_locaux_8.mp3

TEMPS 4 – QUELS ENJEUX POUR LA PARTICIPATION DANS LES COLLECTIVITÉS ET LES ASSOCIATIONS ?

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_et_demain_9.mp3

CONCLUSION PAR DOMINIQUE POTIER :

http://radiodeclic.fr/wordpress/wp-content/uploads/Emission/conferences/2017_10_13_part_citoyenne_conclusion_potier_10.mp3



Plus d’infos auprès de :

Séverine GALISSE / 03 83 47 61 48 / www.terresdelorraine.org/

Anne-Laure