39ème Festival du Film Italien de Villerupt, décentralisé à Neuves-Maisons

8 novembre 2016 Reportages et interviews

Pour la quinzième année consécutive, le Festival du Film Italien de Villerupt décentralise une partie de ses projections à Neuves-Maisons, en partenariat avec la mairie de Neuves-Maisons, le Centre Culturel Jean L’Hôte et l’association Bell’Italia. Ainsi vous pourrez découvrir 3 films, le samedi 12 novembre avec le documentaire Loro Di Napoli à 17h et la comédie Benvenuto Presidente ! à 21h et le dimanche 13 novembre avec la comédie Scusate Se Esisto à 14h30. Ces projections seront accompagnées de 2 repas 100% italiens le samedi à 19h et le dimanche à 12h (inscription auprès de l’association Bell’italia 06 09 77 60 11 – contact@bellitalia.fr). Pour en savoir plus, réécoutez l’interview avec Jean-Paul Vinchelin (maire de Neuves-Maisons), Michel Raoul (adjoint à la culture), Jean-Luc Mauffrey (directeur du centre culturel Jean l’Hôte) et Sandrine (Bell’Italia)

Simon