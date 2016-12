Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence à l’Égard des Femmes

22 novembre 2016 Reportages et interviews

Le Réseau de Lutte Contre les Violences faites aux Femmes du Toulois appuyé par des partenaires associatifs et institutionnels se mobilise le 25 novembre, à Toul, autour d’actions, afin d’informer, sensibiliser et combattre les violences faites aux femmes.

Au programme :

Vendredi 25 novembre 2016 présence sur la marché bi-hebdomadaire.

Radio Déclic, partenaire de la journée, met à disposition un « sonomaton » afin d’interviewer les passants sur des mots ou questions en lien avec les inégalités femmes/hommes et les préjugés.

La Ville de son côté, sur proposition du Zonta Club de Toul, illuminera en orange, symbole de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la fontaine Curel (le rendez-vous est donné à 19h par le Zonta), la Porte de France, la sortie des eaux quai Drouas et la passerelle le long des remparts vue de la rue Aristide Briand.

Mardi 29 novembre 2016 / 18h à Citéa

« FEMMES – HOMMES : COMBATTRE LES VIOLENCES ORDINAIRES »

Projections de courts métrages suivis de débats animés par des professionnels puis d’un verre de l’amitié :

1er court métrage : Tasse de thé sur le thème des rapports sexuels forcés/consentement

2ème court métrage : Madmoizelle et les Inrocks sur le thème du harcèlement de rue)

3ème court métrage : Dear Daddy sur le thème des violences sexistes et violences ordinaires

Le débat sera animé par Radio déclic en présence de :

Gendarmes brigade de Toul

M. MORRA, Président de l’association professionnelle nationale des militaires et association de défense des droits des militaires et gendarmes

Mme BRISELANCE, psychologue, ESPS Toul

Association LESTIVE Thionville (présidente + coordinatrice des programmes victimes et auteurs)

Mme GAERTNER déléguée départementale aux droits des femmes de Meurthe et Moselle

Juriste du CIDFF

Conseiller conjugale et familial du CIDFF

Mme GEGOUT sage-femme CPEF

Sous réserve : Dr Rebaa

Le transport peut être organisé, en contactant le Centre Socio Culturel au 03.83.65.21.50 (places limitées).

Pour tout renseignement : 03.83.64.29.89 ou 06.27.43.14.59

Retrouvez l’interview de Simon Attenot sur cet événement:

Anne-Laure