Réunions de Quartiers à Toul, on en parle avec Catherine Bretenoux

31 janvier 2017 Actu Reportages et interviews

Du 1 au 9 février 2017, la mairie de Toul organise des Réunions de Quartiers dans les différents quartiers de la ville. C’est une démarche entreprise sous le premier mandat de Nicole Feidt et qui rencontre chaque année un franc succès. Ces réunions sont l’occasion d’informer les habitants des projets municipaux en cours et à venir, d’échanger sur leur vie dans leur quartier et dans la ville, et de rencontrer leurs élus. Cette année, un membre de l’équipe du JDM (festival Jardin du Michel) sera présent à chaque réunion, pour donner les détails de l’organisation du festival à Toul au début du mois de juin, mais aussi pour répondre à vos questions.

Rencontre avec Catherine Bretenoux, adjointe à la politique de la ville et à la participation citoyenne

Les prochaines réunions de quartiers se dérouleront à 20h :

Le mercredi 1 février aux Ateliers Municipaux pour les quartiers SAINT-MANSUY / BRIFFOUX

aux Ateliers Municipaux pour les quartiers Le lundi 6 février à la Salle des Adjudications pour le quartier CENTRE-VILLE

à la Salle des Adjudications pour le quartier Le mardi 7 février au Centre Socio Culturel site André Malraux pour les quartiers CROIX-DE-METZ / REGINA

au Centre Socio Culturel site André Malraux pour les quartiers Le mercredi 8 février à l’Ecole de la Sapinière pour les quartiers SAINT-MICHEL / CLEMENCEAU

à l’Ecole de la Sapinière pour les quartiers Le jeudi 9 février à l’Ecole St-Epvre pour les quartiers SAINT-EPVRE / VALCOURT / GAMA

Simon