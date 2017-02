Jardin du Michel à Toul, première conférence de presse

Notre correspondante locale bénévole Catherine Lenoir s’est rendue à la première conférence de presse du festival Jardin du Michel (JDM) depuis l’officialisation du site de Toul. En effet, pour sa 13 ème édition, le festival déménage de Bulligny à Toul où il posera ses scènes, ses stands et sa bonne humeur entre les remparts de la ville et la Moselle, au niveau de la départementale D611. Face à quelques journalistes et élus du territoire, le Michel, les organisateurs et le maire de Toul sont revenus sur les raisons du déménagement, sur les aspects techniques de l’organisation et ont répondu aux multiples questions et inquiétudes concernant la sécurité ou encore le budget.

