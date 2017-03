Journée Internationale des Droits des Femmes à Toul

14 mars 2017 Actu Reportages et interviews

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Réseau Toulois de lutte contre les violences faites aux Femmes en partenariat avec l’association Femmes Relais, le CIDFF, le CCAS et le Centre Socio-Culturel de la Ville de Toul proposait toute une semaine d’actions autour des droits des femmes. Je me suis rendu le mercredi 8 mars au Centre Socio-culturel site Malraux pour un spectacle de danse, avec Rose des Sables et Art Scène Danse, suivi d’un goûter. L’occasion d’échanger sur cette journée mais surtout de passer un moment convivial.

Simon