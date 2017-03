Najat Vallaud-Belkacem et l’éducation inclusive à Neuves-Maisons

21 mars 2017 Actu Reportages et interviews

Le mardi 14 mars 2017, notre ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de l’enseignement supérieur, Najat Vallaud-Belkacem, était de passage en Meurthe-et-Moselle sur les thèmes de l’école inclusive et de l’économie solidaire. A l’occasion de sa visite au collège Jacques Callot de Neuves-Maisons pour une table ronde et la signature d’un protocole d’engagement pour la création d’un espace d’éducation inclusive, nous avons pu poser quelques questions à la ministre. Vous entendrez également un extrait de l’intervention de Mathieu Klein (président du CD54), ainsi que des interviews de Dominique Potier (député de la 5ème circonscription de Meurthe-et-Moselle), Audrey Normand (conseillère départementale), Valérie Beausert-Leick (1ère vice-présidente au CD54) et un employé de l’IME Jean L’Hote de Lunéville

Simon