Hommage à Michel Dinet à l’Hôtel du Département

18 avril 2017 Actu Reportages et interviews

3 ans après son décès tragique sur la route qui le ramenait chez lui à Vannes-le-Châtel en 2014, Michel Dinet est encore dans les esprits de tous, et pas que dans la bouche des femmes et des hommes politiques en mal de bons mots. A l’initiative de l’Association des Amis de Michel Dinet et du Conseil Départemental 54, une soirée hommage à l’ancien président du « CG54 » était organisée le mardi 28 mars 2017 à l’Hôtel du Département à Nancy. L’occasion pour les anciens amis, collègues, proches, enfants ou encore héritiers de Michel de se retrouver pour un moment d’échanges comme il les aimait mais aussi un moment de réflexion autour de l’idée de « Fraternité en actes ». Le philosophe Abdennour Bidar était également présent pour animer une partie des débats.

Discours et plaidoyer

dessin : Marine Rouchousse 2014

Simon