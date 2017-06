Les Assises de la Jeunesse et de la Culture – AJC –

30 juin 2017

Les Assises de la Jeunesse et de la Culture – AJC – ont pour but de fédérer et mobiliser les acteurs culturels et jeunesse du territoire pour proposer une offre culturelle de qualité et répondant au mieux aux besoins et attentes des publics.

Ainsi la MJC de Toul, l’Éducation Nationale (REP), la Tota Compania, la Cie du Sens Caché, l’association Mosaïque, la Mission locale TDL et la ville de Toul (centre socio-culturel, médiathèque, ludothèque, services culturels et techniques) et depuis peu Radio Déclic se mobilisent pour répondre à cette mission.

Si vous souhaitez rejoindre ce collectif ou simplement en savoir plus, vous pouvez joindre la MJC de Toul au 03 83 64 31 15.

Réécoutez l’interview de 3 des membres des AJC:

Alice