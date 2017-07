Un cinéaste sur la scène des Eurockéennes

13 juillet 2017 Actu Reportages et interviews

Serge Bozon est acteur, réalisateur, notamment de l’excellent film « Tip Top » avec Sandrine Kiberlain, François Damiens et Isabelle Huppert. Mais Serge Bozon est aussi mélomane, passionné de musique et de vinyles des années 60′. Il l’a d’ailleurs prouvé dans ses films (Mods, son premier) et en écrivant les paroles d’un album de Mehdi Zannad. Il le prouve aussi sur scène, en tant que DJ, plutôt à l’occasion de festival de cinéma, mais cette fois c’est le festival des Eurockéennes de Belfort qui avait eu la drôle d’idée de le programmer le premier jour, en ouverture.

Nous avons pu le rencontrer à l’issue de son set, dans l’espace presse. L’homme n’était pas à la fête, il devait se trimbaler dans le festival avec ses pochettes en cuir remplies de vinyles rares – les loges n’étaient pas franchement sécurisées – et de plus, cette programmation surprise à Belfort était en fait un cadeau empoisonné : ouvrir un festival sur une scène isolée, avec le groupe à la mode PNL qui joue à l’autre bout du site, avec des musiciens qui font leurs balances en même temps, sur la même scène, et sous un soleil de plomb, pas simple. Entretien.

Simon