Filière agricole : Quels liens entre école et entreprise ?

13 juillet 2017 Actu Correspondants locaux

Emmanuelle, notre correspondante dans le sud du département, s’est intéressée aux liens qui se nouent entre les élèves et les enseignements dans les filières agricoles d’un coté, et les entreprises de l’autre. En effet, les élèves de bac professionnel en filière agricole de Mirecourt doivent effectuer des stages en entreprises, une étape essentielle mais qui peut s’avérer parfois compliquée, les élèves se retrouvant tiraillés entre l’application à la lettre de savoirs théoriques appris en cours, et la réalité du terrain.

Simon