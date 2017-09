Marché d’automne à Villey-le-Sec

20 septembre 2017 Actu Correspondants locaux

Ce dimanche 24 septembre 2017, c’est le traditionnel Marché d’Automne, organisé par le Foyer Rural de Villey-le-Sec et l’association La Citadelle. Au programme de cette 6 ème édition, vous retrouverez une exposition de voitures anciennes, des animations toute la journée et près de 40 exposants dans les cours intérieurs du Fort de Villey-le-Sec. Notre correspondant André a interrogé Sergio Lachassagne (voitures anciennes) et Claire (Foyer Rural)

Plus d’info : www.villeylesec.fr

Simon