Les enfants à la découverte du Grand Orgue de la Cathédrale

23 octobre 2017 Actu Correspondants locaux

Notre correspondant Vincent est allé visiter le Grand Orgue de la Cathédrale de Toul

« Dans le cadre du festival Bach, la Ville de Toul développe des actions pédagogiques à destination du public scolaire toulois (…) les élèves de maternelle et primaire vont ainsi partir à la découverte du Grand Orgue de la Cathédrale Saint-Etienne, récemment rénové et qui offre aujourd’hui une qualité sonore exceptionnelle. Des visites du Grand Orgue de la Cathédrale, guidées par Pascal Vigneron, directeur artistique du festival Bach, se dérouleront les 9, 10, 11 et 12 octobre. (…) Elles réuniront près de 250 élèves au total (répartis par petits groupes), du CE2 au CM2. » (texte : Ville de Toul)

crédit photo : Stéphane Godet

Simon