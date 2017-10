Les États Généraux de la Santé en Terres de Lorraine

9 octobre 2017 Actu Correspondants locaux

Notre correspondante Catherine s’est rendue le 15 septembre 2017 à Domgermain pour participer aux « Etats généraux de la Santé », un rendez-vous qui portait également sur le futur « Contrat de Santé » qui sera signé dans quelques mois pour « Terres de Lorraine ».

Le principal enjeu est de définir les démarches à engagées pour améliorer la santé en Terre de Lorraine avec l’état au travers de l’ARS ou Agence Régionale de Santé. De nombreux échanges ont déjà eu lieu avec des bénévoles et professionnels de santé et l’ARS pour définir les axes d’amélioration. Monsieur Jean Subra est l’animateur et le coordinateur de cette démarche avec Benoît Guérard pour Terre de Lorraine.

D’autres travaux sont en cours avec cinq commissions qui travaillent sur :

Santé, sports, Bien être, Alimentation

Accès aux soins des « Invisibles »

Santé et Environnement (y compris habitat)

Santé mentale

Lutte contre les addictions

Enregistrement audio complet (sans montage – environ 2h30)

Les sites internet que l’on peut consulter sur ce sujet sont :

Etats Généraux de la santé : http://etatsgenerauxsante-tdl.fr/

Contrat locaux de santé : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pacte_territoire_sante_-_plaquette_-_contrats_locaux_sante.pdf

Le site du Député : http://www.dominiquepotier.com/fr/etats-generaux-de-la-sante-2/actualites-1.htmline

